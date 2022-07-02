BEŞİKTAŞ'IN ALEX'E ÖNERİSİ

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile ilgili son durum belli oldu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu ile görüşme yaptı.A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş futbolcuya, "Ya karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshedelim ya da indirim yap" dedi.Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyor. 2015 yılında güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcuya Transfermarkt verilerine göre şu anda 2.9 milyon Euro değer biçiliyor.Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.