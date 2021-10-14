Alex Ferguson: "Ballon d'Or'u Ronaldo almalı"

Efsane teknik adam Sir Alex Ferguson, Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo'nun hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alex Ferguson: 'Ballon d'Or'u Ronaldo almalı'
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14 Ekim 2021 22:37
Dünyaca ünlü efsane teknik direktör Alex Ferguson, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

Ferguson, Ronaldo'nun ödülü hak ettiğini söyleyerek, "Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo hak ediyor. Bu yıl rekor üstüne rekor kırdı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 resmi maça çıkan Ronaldo, 5 gol kaydetti.


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