Alex Ferguson: 'Ballon d'Or'u Ronaldo almalı'

Dünyaca ünlü efsane teknik direktör Alex Ferguson, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.
Ferguson, Ronaldo'nun ödülü hak ettiğini söyleyerek, "Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo hak ediyor. Bu yıl rekor üstüne rekor kırdı." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 resmi maça çıkan Ronaldo, 5 gol kaydetti.
Ferguson, Ronaldo'nun ödülü hak ettiğini söyleyerek, "Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo hak ediyor. Bu yıl rekor üstüne rekor kırdı." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Manchester United formasıyla 6 resmi maça çıkan Ronaldo, 5 gol kaydetti.