Aleksandar Djordjevic: 'Biz gerçekten savaşçıyız'

Fenerbahçe Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Anadolu Efes karşısında alınan 90-68'lik galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



Oyuncularının tüm görevleri yerine getirdiğini belirten başantrenör, "Bu maçı bir an önce unutmalıyız ve bir sonraki maça odaklanmalıyız. Oyuncularımız verilen tüm görevi yerine getirdiler. Enerji ortaya koyduk, odaklandık, savunmamız iyiydi. Savunmada doğru kararları verdik. Bizim için bu çok önemliydi. Bu maçı olabildiğince çabuk unutup, bir sonrakine odaklanmalıyız. Bir sonraki maça da aynı oyunu yansıtmamız lazım. Savaşmak ve iyi oynamak elbet önemli ama basketbolda inişler ve çıkışlar var. Tüm sezon aynı seviyeyi korumamız lazım. Şuan için ligde iyi sonuç aldık ve 4'te 4'le başlamak bizim için başarılı. Ekim ayında çok sıkı bir takvime sahibiz. Çok zor maçlarımız var ama biz yarışmacı bir takımız. Biz gerçekten savaşçıyız. Bunu göstereceğiz." diye konuştu





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