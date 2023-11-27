AK Parti Kahramanmaraş belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Kahramanmaraş belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Kahramanmaraş belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Kahramanmaraş belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kahramanmaraşlı Ahmet Bülbül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Aday adayları il ve ilçe teşkilatlarında başvurularını gerçekleştirirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvurular sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kahramanmaraşlı Ahmet Bülbül, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında aday adaylığını duyurdu. İl Başkanlığı'na gelerek İl Başkan Yardımcısı Ahmet Saka'ya başvuru evraklarını teslim etti.
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