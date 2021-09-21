Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında deplasmanda Sittard karşısında yine farka gitti. Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ajax 5-0 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Berghuis, 27. dakikada Mazraoui, 38. dakikada Tadic, 72. dakikada Kudus ve 77. dakikada Tagliafico'dan geldi.
Bir önceki maçında Cambuur'u 9-0 yenen Ajax, bu sezon oynadığı 8 maçta 32 gole ulaşırken, kalesinde sadece 6 gol gördü.
Ligde 5 galibiyet ve 1 beraberliğe erişen Ajax puanını 16 yaparken, üst üste 3. yenilgisini alan Fortuna Sittard 4 puanda kaldı.
Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.
Ajax'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Berghuis, 27. dakikada Mazraoui, 38. dakikada Tadic, 72. dakikada Kudus ve 77. dakikada Tagliafico'dan geldi.
Bir önceki maçında Cambuur'u 9-0 yenen Ajax, bu sezon oynadığı 8 maçta 32 gole ulaşırken, kalesinde sadece 6 gol gördü.
Ligde 5 galibiyet ve 1 beraberliğe erişen Ajax puanını 16 yaparken, üst üste 3. yenilgisini alan Fortuna Sittard 4 puanda kaldı.
Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.