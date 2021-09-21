Ajax paramparça ediyor: Bu sefer 5 attılar

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında Fortuna Sittard'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax paramparça ediyor: Bu sefer 5 attılar
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21 Eylül 2021 21:35
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında deplasmanda Sittard karşısında yine farka gitti. Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ajax 5-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Berghuis, 27. dakikada Mazraoui, 38. dakikada Tadic, 72. dakikada Kudus ve 77. dakikada Tagliafico'dan geldi.

Bir önceki maçında Cambuur'u 9-0 yenen Ajax, bu sezon oynadığı 8 maçta 32 gole ulaşırken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Ligde 5 galibiyet ve 1 beraberliğe erişen Ajax puanını 16 yaparken, üst üste 3. yenilgisini alan Fortuna Sittard 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.


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