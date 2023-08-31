Ahtapot yemek haram mı? Diyanet açıkladı

Deniz ürünlerinden bir tanesi olan ahtapot çoğu zaman helal mi haram mı ikileminde kalan canlılar arasında yer almaktadır. Ahtapot tüketiminin caiz olup olmadığı, merak edilen konulardan bir tanesi olurken aynı zamanda arama motorlarında cevabı aranan başlıkların başında gelmektedir. Haberimizin bu bölümünde ahtapot yemenin helal mi yoksa haram mı olduğuna dair tüm bilgileri inceleme altına alacağız…Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan ahtapot yemenin herhangi bir günahı var mı yok mu sorusu yıllardır en çok merak edilen ve kişilerin en çok peşine düşmesine neden olan başlıkların arasında birinci sıralarda yer almaktadır. Ahtapot yemenin hükmü bu denli merak edilirken, dinimizde ahtapot yemenin caiz olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de denizden çıkan canlıların yenmesi helal olarak kabul edildiği bilinirken, "Denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir." (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur. Hanefi mezhebinde olan insanlar deniz canlılarının yenmesini helal kılınmasında ahtapot yemenin yorumunu şu şekilde yapmıştır. Deniz hayvanlarının tüketilmesi insanlar açısından helal görülen gıdalar arasında yer alsa da, balık türünün kastedildiği düşünülerek midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının yenmemesi benimsenmektedir. Bu canlılar arasında ahtapotun da yer alması, yenmemesi gereken gıdalar arasında görülerek tüketilmesi uygun bulunmamaktadır. Şafi mezhebinde de ahtapotun tüketilmesine dair şu şekilde bir açıklama bulunmaktadır. "Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre ahtapot, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)"Ahtapot yenilmesi caiz midir sorusu pek çok insanın kafasını karıştıran konular arasında yer alırken, ahtapot yenmesi durumunda ki esas görüş ve inanış, denizde yaşamış ancak yumurtalarını karaya bırakan hayvanların etinin yenmeyeceği yönündedir.Dünyanın pek çok yerinde ahtapot yemenin iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden olurken bir kısım için ahtapot yemek mümkün olurken diğer bir kısım için ahtapot yemenin uygun olmadığını düşünmektedir. Ahtapot yemenin herhangi bir günahı olmadığını düşünen kesim, ahtapotu pişirme sürecinden sonra afiyetle tüketirken, ahtapot etinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;Ahtapot içeriğinde son derece büyük Omega-3 yağ asitlerini bulundurmaktadır. Yağ asitleri açısından bu denli önemli bir gıda olan ahtapot kişinin bağışıklık sistemine de büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Pek çok hastalığın doğal yollarla tedavi edilmesine yardımcı olan ahtapot aynı zamanda vücutta bulunan çeşitli toksinlerin dışarı atılmasına da büyük ölçüde katkı sağlıyor.Ahtapot içerisinde çok az miktarda doymuş yağ bulundurması dolayısıyla, fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin kısa süre içerisinde kilo vermesini sağlayacak bileşenleri içerisinde barındırmaktadır.Protein açısından son derece zengin olan ahtapot, kasların güçlenmesine yardımcı olurken vücudun sağlıklı bir formda olmasına yardımcı olmaktadır.Demir açısından zengin bileşenleri içerisinde barındıran ahtapotun tüketilmesi kişinin demir miktarının artmasına ve sağlıklı bir boyut içerisinde olmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda demirin yanı sıra içerisinde kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, selenyum ve B12 vitaminlerini barındıran ahtapot kişinin gelişimi açısından da önemli bir üründür