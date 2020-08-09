Ahmet Nur Çebi: 'Rahmi Koç'tan 10 milyon TL'

"RAHMİ KOÇ, 10 MİLYON TL KATKI VERDİ

"YÖNETİMDEN 5, BENDEN 5 MİLYON TL"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ödül Senin gecesine ilk bağışı yapan ismin Rahmi Koç olduğunu açıkladı.Etkinlik öncesi konuşan Ahmet Nur Çebi, "Bu gece bizim için farklı ve önemli. Bize burada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar Beşiktaş'ın zor günlerini taşımaya karar verdik. Hep beraber olmalıyız. Bu taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. İmkanı olanlar ellerini gevşetsinler bu akşam." dedi.Ahmet Nur Çebi, "Tüm Beşiktaşlılar'dan ve özellikle iş insanlarından, biraz imkanı fazla olan insanlar Beşiktaş'ın bu süreci rahat geçirebileceği bir ortam yaratmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS atıldı." ifadelerini kullandı.Rahmi Koç'un bağışını duyuran Ahmet Nur Çebi, "Camiamızın ağabeyi dediğimiz yaşça çok büyük olan, Beşiktaş'a her zor gününde destek olmuş Sayın Rahmi Koç'un 10 milyon TL katkı vererek başlayacağını duyuyorum." açıklamasını yaptı.Beşiktaş Başkanı, "Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum." dedi.