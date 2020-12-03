Ahmet Nur Çebi: 'Ljajic ile 3 kez görüştüm, söz vermişti'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı futbolcular Domagoj Vida ve Adem Ljajic hakkında açıklamalarda bulundu.



Çebi'nin sözleri şu şekilde;



"LJAJIC İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM"



"Futbolcularımız, Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor şu anda. Ljajic ile ben 3 kere konuştum. Birincide "Kovid süreci beni hırpaladı" dedi. İkincide "Şans bulamıyorum, bulursam mucizeler yaratacağım" dedi. Üçüncüde "Söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Onu da kazanmak istiyoruz. İhtiyacımız var çünkü. Ücreti bir kenara, onu biz kazanabilirsek bundan Beşiktaş Futbol Takımı faydalanacaktır. Onu kazanıp, tekrar verim alabileceğimiz bir pozisyona getirmek istiyoruz."



VIDA - ROMA İDDİALARI



"Bunlar realize olduğu zaman açıklayabileceğim şeyler, yoksa çok spekülasyon oluyor. Ben Vida ve Ljajic'ten faydalanmak istiyorum. Evet ücretleri yüksektir, dünya üzerinde bilinirliği anlamında en yüksek futbolculardan biridir. Benim bütçeme uymuyorlar diye gitmelerini istemek yerine, onlarla oynamak daha iyi olur. Geçen sene indirime hayır dediler, belki bu sene yumuşarlar."



