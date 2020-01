Ahmet Dal: 'En hassas olduğumuz konu, hakem hataları'

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Ahmet Dal, "Hakem hatalarından en çok canı yanan biziz ve bu yıl en hassas olduğumuz konuların başında bu geliyor." dedi.Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.Boluspor maçının tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Dal, "Müsabaka için eksik veya sakat oyuncumuz yok. Yine en ideal kadromuzla mücadele edeceğiz. Takımımız Bolu'da bugün son çalışmasını yaptı. İnşallah kazanarak zirve takibimizi sürdüreceğiz ve sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz." diye konuştu.Taraftarların sosyal medyadan yaptığı hakem eleştirilerine de değinen Dal, şunları kaydetti:"Erzurumspor olarak biz bu sezon Altay maçı dışında hakem arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmede bulunmadık. Birbirinden değerli genç hakem arkadaşlarımız var ve her birinin Süper Lig'de maç yönetmek ve FIFA kokartı almak gibi hedefleri var. Onlar hatalı maç yönettiklerinde önce kendileri bundan zarar görüyorlar. Hakem hatalarından en çok canı yanan biziz ve bu yıl en hassas olduğumuz konuların başında bu geliyor. Bizim Süper Lig'den nasıl düştüğümüz futbol kamuoyunun malumu ve dahası özellikle başkanımız Hüseyin Üneş o dönem hangi hakemlerden şikayet ettiyse dikkat ederseniz onlar hala en çok şikayet edilen hakemler."Bolu maçına atanan hakem Sarper Barış Saka'nın, daha önce Fatih Karagümrük maçını yönettiğini ve zor olmasına rağmen iyi performans gösterdiğini anlatan Dal, şöyle konuştu:"Bu hafta karşılaşacağımız Boluspor maçı ligin hem üstünü hem de altını doğrudan ilgilendiren bir maç. Dolayısıyla ligimizde gözler bu maçın üzerinde olacak. Bu derece önemli bir maçta da gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz. Her hakem atamasında biz önce o arkadaşımızın yönettiği maçlara bakarız. 'Bizim maçlarımızı nasıl yönetmiş', ve 'rakiplerimizin oynadığı maçlardaki yönetimleri nasıl' bunlara bakarız. Bu bize bir ölçüde referans olur. Sarper Barış Saka'nın geçtiğimiz hafta yönettiği bir maçta verdiği bir karar tartışma konusu oldu. Çok bariz olmasa 'bazı hatalar her maçta olabilecek hatalar' der geçeriz. Ama müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik hatalar olursa hele ki zorlu yarışta bir puanın bile çok anlam kazandığı bir ortamda bunu kabullenmek mümkün değil."Taraftarın hiçbir deplasmanda takımını yalnız bırakmadığını dile getiren Dal, "Bu anlamda takımımıza gönül veren taraftarlarımızı temsil ettiğimiz için onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu anlamda her konuda olduğu gibi hakem konusunu da titizlikle takip ediyoruz. MHK yetkilileri iyi maç yöneten hakemle, kötü maç yöneteni maçlardan sonra puanlayarak değerlendiriyor zaten. Dileriz güzel, keyifli ve bizim kazanacağımız bir maç olur. Hakem arkadaşımıza ve ekibine de kolaylıklar diliyoruz, güzel bir maç yöneteceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Dal, kupada Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleştiklerini hatırlatarak, "Salı akşam saat 20.30'da da kupada ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Sahaya çıkan kadro bundan önceki maçlarda olduğu gibi yine formamıza layık bir performans sergileyecek. Önceliğimiz tabii ki lig ama kupada da gücümüz nispetince gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.