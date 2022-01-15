Ahmet Çalık, Adana'da anıldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 6. dakikasında ise, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık anıldı.
Karşılaşmanın bu dakikasında oyun dururken, tribünlerden sahaya Ahmet Çalık için karanfil atıldı.
Mücadelenin 6. dakikasında ise, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık anıldı.
Karşılaşmanın bu dakikasında oyun dururken, tribünlerden sahaya Ahmet Çalık için karanfil atıldı.