Ahmet Çalık, Adana'da anıldı

Hafta içerisinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık, Adana Demirspor - Kaysersipor maçında anıldı.

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Ahmet Çalık, Adana'da anıldı
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15 Ocak 2022 13:54
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 6. dakikasında ise, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık anıldı.

Karşılaşmanın bu dakikasında oyun dururken, tribünlerden sahaya Ahmet Çalık için karanfil atıldı.



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