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Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara mesaj: "Elektrikleri keseceğiz!"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Erzurumspor maçı öncesi taraftarlara mesaj verdi.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara mesaj: 'Elektrikleri keseceğiz!'
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19 Ekim 2018 21:03
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo - mavili taraftarları stadyuma davet etti.

Trabzonsporlu taraftarların takıma stadyumdan destek olmalarını isteyen Ağaoğlu, instagram hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Maşallah bilet satışları fena değil ama hala satılmamış 13 bin bilet var. Maç saatine kadar hepsinin satılacağından eminim. Bu arada stadyuma gelmeyip, maçı evde ya da kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesinler. Çünkü Joao Pereira'nın da dediği gibi pazartesi saat 20.00'da şehrin elektriklerini keseceğiz, tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak...




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