Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bonservisi Leipzig'te olan kiralık transferiyle ilgili haberleri gazetelerde manşetleri süsleyen Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.



Ahmet Ağaoğlu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Alexander Sörloth'la ilgili net ifadeler kullanmama rağmen sözlerim sanırım yanlış anlaşıldı. Oyuncunun Trabzonspor'da performansından dolayı ve sempatiden dolayı gündemi meşgul ediyor. Leipzig'in verdiği karar yok. Oyuncunun isminin bu kadar sık gündeme getirilmesi, o kulübe de saygısızlık. Biraz dikkatli olmamız lazım. 2-3 haftalık bir karar süreci var. Kararlarını verdikten sonra, fotoğraf netleştikten sonra konuşabiliriz. Bugün, Sörloth konuşa günü değil. Biraz sakin olalım." dedi.



"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEĞİZ"



Ayrıca bordo-mavili kulübün başkanı "Taraftarı mutlak şampiyonluğa kitlemeyelim. Burada bir mücadele verilecek. Bu mücadele için bazı taşların yerinde oturması gerekiyordu. O taşlar yerinde. Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.



