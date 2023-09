Ağustos ayı enflasyon oranı 2023: Son 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?

EYLÜL AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın başında açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Memur ve emeklilere 2024-2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından ilk veri olması sebebiyle Ağustos ayı rakamları büyük merakla bekleniyor. Peki Ağustos enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ağustos ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler? İşte detaylar...Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.Yurt İçi ÜFE ağustosta yüzde 5,89 artarken, yıllık bazda yüzde 49,41 oldu.AA Finans'ın, 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 düzeyindeydi.Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağını öngörüyordu.Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,61 ile ulaştırmada görüldü.Onu yüzde 9,36 ile ev eşyası, yüzde 8,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 8,25 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 7,98 ile sağlık, yüzde 7,88 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,55 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 7,09 ile lokanta ve oteller, yüzde 6,89 ile konut, yüzde 4,28 ile haberleşme, yüzde 3,77 ile alkollü içkiler ve tütün izledi.Ağustosta en az artış gösteren yüzde 3,11 ile eğitim grubu olurken, hiçbir grupta düşüş gerçekleşmedi.Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz tarihinde saat 10.00'da açıklandı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 oldu. TÜFE aylık bazda ise yüzde 9.49 olarak açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamada "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti." denildi.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.TÜİK'in açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,92 olarak açıklandı.Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.