Affan Keçeci: 'Beşiktaş'ta küp suyunu çekti'

28-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel kurulda Beşiktaş'ın geleceği şekillenecek. Bu kritik kongre öncesi kulisler hareketli. Eski yöneticilerden Affan Keçeci, kulübün durumunu ve yapılması gerekenleri anlattı:



"Sporda yeni dönem başlıyor. Yeni yasada başkan ve yöneticilere önemli yetki ve yükümlülükler verildi. Bu durum kimseyi korkutmasın. Çünkü kulüplerin çıkarlarına uygun hareket edildiği sürece yasadan yana sorun olmaz. Yeni yasaya adapte olunması zaman alacak. Ama sabırla uygulandığı takdirde kulüplerin borç batağından kurtulması mümkün olabilir. Önerim, yeni yönetimin geniş katılımlı bir çalıştayla prensipleri ortaya koyması."



"ADAY AZ, MUTLU DEĞİLİM"



"Beşiktaş'ın çok adayla seçime girmemesi beni mutlu etmiyor. Ama şu andaki durumu mali durum açısından yorumlamak lazım. Borçsuz ve sportif başarısı olan kulübe aday çok çıkar!"



"ALİ YAZAR, VELİ BOZAR!"



"Süleyman Seba başkanlığındaki yönetimimiz kulübü borçsuz devretmişti. 5 Mart 2022'deki divan toplantısında açıklanan konsolide borç 4 milyar 579 bin TL. Bu yekün ortadayken, kimse son 20 yılda hata yoktur diyemez.



Ali yazar, Veli bozar olmamalı. Küp suyunu çekti. Borçlar ortada. Mali yapının sağlıklı olması lazım. Yeni dönemin anahtarı bu. Özkaynaktan gelen sporcu hem sportif başarı hem de finansal bağımsızlık sağlar."



"TEKNOLOJİ OLMADAN OLMAZ"



"Kulüplerin gelişen teknolojiyi entegre etmeden başarıya ulaşması mümkün değil. Avrupa'da sürekli başarı sağlayan kulüplere baktığımızda, sporcu yetiştirmede bilimsel yöntemler ve taraftar katılımcılığında teknolojiden yararlandıklarını görüyoruz. Sportif başarının yanında, gençlerimizi spor yoluyla topluma bilinçli yurttaşlar olarak kazandırmalıyız."





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