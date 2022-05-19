Adana Demirspor'un Benfica'dan istediği Brezilyalı

Süper Lig'deki ilk sezonunda önemli isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, önümüzdeki sezonun transfer planlamasını yaptı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Adana Demirspor'un Benfica'dan Gabriel Pires'i gündemine aldı.
Portekiz basını, Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Gabriel Pires'in Adana Demirspor'a transfer olacağı iddia edildi.
Benfica'nın sezon başında Al-Gharafa'ya kiraladığı 28 yaşındaki Brezilyalı Gabriel Pires, 31 resmi maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Adana Demirspor'un Benfica'dan Gabriel Pires'i gündemine aldı.
Portekiz basını, Benfica forması giyen orta saha oyuncusu Gabriel Pires'in Adana Demirspor'a transfer olacağı iddia edildi.
Benfica'nın sezon başında Al-Gharafa'ya kiraladığı 28 yaşındaki Brezilyalı Gabriel Pires, 31 resmi maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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