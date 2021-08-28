Adana Demirspor'dan savunmaya bir takviye daha geliyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor.



Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Simon Deli ve Marcelo Guedes'i Adana'ya getirdi. Simon Deli'yi renklerine bağlayan Adana Demirspor, Marcelo ile de sözleşme imzalayacak.



beIN Sports muhabiri Ege Berk Kiraz, Adana Demirspor'da yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı;



"MARCELO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"



"Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Yaklaşık 10 gün önce sözleşmesini feshetti ve o da Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo da dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu transfer de duyurulacak."



