Adana Demirspor'da Kayseri'ye karşı 4 eksik

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, 15 Ocak Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Kayseri'ye karşı 4 eksik
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14 Ocak 2022 15:26
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 33 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, averajla 11. sırada bulunan Kayseri ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Adana ekibi, Kayserispor karşılaşmasını da kayıpsız geçerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da kart cezalısı Benjamin Stambouli ile Jonas Svensson, sakatlığı devam eden Khadim Rassoul ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

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