Adana Demirspor'da ayrılık!

Süper lig ekibi Adana Demirspor, flaş ayrılığı duyurdu.
Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ