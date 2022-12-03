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Adana Demirspor'da ayrılık!

Süper lig ekibi Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da ayrılık!
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03 Aralık 2022 20:08
Süper lig ekibi Adana Demirspor, flaş ayrılığı duyurdu.

Akdeniz ekibi Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

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