Abdurrahim Albayrak: "Gerçekler elbet ortaya çıkar!"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, İstanbul Valiliği'ne şikayette bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdurrahim Albayrak: 'Gerçekler elbet ortaya çıkar!'
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08 Nisan 2022 22:32
Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçim arifesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

İstanbul Valiliği, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açmıştı..

Eski başkan Mustafa Cengiz döneminde 2. Başkan olarak görev yapan ve Valiliğe şikayet ettiği iddia edilen Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekler elbet ortaya çıkar. Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır. Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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