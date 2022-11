Abdullah Avcı: 'Trabzonspor ligde yarışacak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İkinci yarıdan memnun olduğunu söyleyen Avcı, "İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum." dedi.



Sezonun şu ana kadarki dönemini değerlendiren Abdullah Avcı:, "Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. Her yarışın içinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Dünya Kupası için güzel oyun temennisinde bulunan tecrübeli teknik adam, "2 oyuncumuz Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız." diyerek sözlerini noktaladı.

BASIN TOPLANTISI



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'nün teknik direktör Ömer Erdoğan ile bir değişim içinde olduğunu söyledi.



İlk yarı iki takımın da dalgalı oynadığını belirten Avcı, ikinci yarı yaptıkları hamlelerle oyunun kendi ellerine geçtiğini dile getirdi.



Avcı, doğru zamanda golü bulduklarına vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Golden hemen sonra duran top, korner ve arkasından penaltı. Oyun 3-5 dakika daha devam etse belki başka bir hamle yapacaktık. Sonra oyun 1-1'e geldi. Tekrar kazanmak için denedik. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmedi. Biz 13 maç lig artı Avrupa kupaları ve Süper Kupa ile beraber 22 müsabakayı bugün itibarıyla bitirdik. Beş haftalık bir süreç var. Bu bir ara değil. Devre arası daha olmadı. Biz bu arada bu 22 maç artı lig sürecinde oyun ve oyuncu üzerinde analiz yapacağız. Artılarını eksilerini, güçlü ve güçsüz yanlarını masanın üzerine yatıracağız."



Maçın oynandığı Eryaman Stadı'nın zeminin kötü olduğunu belirten Avcı, futbolun kalitesinin artırılması için genel olarak bu konu üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini kaydetti.



"TRABZONSPOR LİGDE YARIŞACAKTIR"



Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışın olduğunu ifade eden Avcı, "Bugün Trabzonspor, ligde yarışacaktır. Biz çok iyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz o da değil. Arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebilirizin fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak çalışmalarını, oyun ve oyuncu üzerinden yapacağız." diye konuştu.



Trabzon ve Antalya'da kamp yapacaklarına işaret eden Avcı, "Avrupa kupalarında varız. Türkiye kupası başlayacak, ligdeyiz. Trabzonspor her yarışın içinde olacaktır. Sabırlı daha iyisini yapacak kalitemiz var, bunu daha iyi şekilde yansıtacağız." ifadelerini kullandı.



"VISCA, PERES, TRANSFER"



Abdullah Avcı, bir basın mensubunun yönetimden transfer talebinin olup olmadığıyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:



"Edin Visca, Bruno Peres ve Dorukhan Toköz sezon başında banko oyuncularımdı. Edin Visca ve Bruno Peres devreye kadar bizimle beraber değil. Dorukhan Toköz sezonu kapattı. Bruno Peres ve Edin Visca yeni bir transfer olarak bu arada takımın içine katılacak ve kalitemizi daha yukarı çekecek. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Takımımızın durumuna göre, bütçesine göre, yabancının sayısına göre, yerli veya yabancı değerlendirmesini yapacağız."





