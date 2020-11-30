Abdullah Avcı: 'Trabzonspor hep yukarıda olacak'

Karadeniz temsilcisi, Eddie Newton ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdi. Kısa sürede de meyvelerini aldı. Geçen sezon şampiyonluğa oynayan takım, Newton döneminde küme düşme hattına gerilerken, Avcı deneyimiyle işleri toparladı. Başarılı çalıştırıcının şehre adım atmasıyla birlikte artan moraller BB Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle tavan yaptı. Ancak Avcı için bu yeterli değil. Gözü yüksekte.



Bordo-mavili kulüp, dün 'Bir deplasman hikayesi' başlığı altında teknik direktör Abdullah Avcı'nın Ankaragücü galibiyeti sonrası soyunma odasında yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı. İşte usta futbol adamının 90 dakika bitimindeki o sözleri: Kafanızı kaldırdınız, yukarıya doğru seyrediyorsunuz. Onun için şimdi fedakarlık zamanı. Bunun keyfini çıkarın. Ama daha üstüne koymamız gerekiyor. Daha fazla ses getirmemiz gerekiyor. Burası Trabzonspor, hep yukarıda olacak, olmaya devam edecek"



YARIŞA ORTAK OLABİLİRİZ



Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı, art arda alınan iki galibiyetin ardından oyuncularını tebrik etti. Deneyimli hocanın "Doğru yoldayız ancak geliştirmemiz gereken noktalar var. Bunları da halledebilirsek zirve yarışına ortak olabiliriz" dediği kaydedildi.



AVCI NELERİ DEĞİŞTİRDİ



* POZİSYON ALMA



Eddie Newton yönetiminde takım savunmasında büyük aksaklıklar göze çarpıyordu. Takım çok gol yiyordu. Abdullah Avcı gelir gelmez pozisyon alma antrenmanlarına öncelik verdi. Artık rakibe boş alan kalmıyor.



*TAKIM BOYU İYİCE KISALDI



Trabzonspor top rakipte iken takım boyunu çok iyi kısaltıyor. En uçtaki Benik Afobe ile stoperler arasındaki mesafe neredeyse 25 metrede kadar düştü. Böylece Fırtına açık vermeden topu geri kazanabiliyor.



*OYUNU-SKORU KONTROL ETME



Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Newton dönemlerinde Fırtına öne geçince geriye yaslanıyordu. Avcı bu kötü huyu değiştirdi. Doğru alan paylaşımıyla savunma rakibi daha ileride karşılıyor.



*HEP DOĞRU ADAMA BASKI



Trabzonspor rakibin ayağı en zayıf ismi üzerinden topu çıkarmasına izin veriyor. Böylece rakibin doğru oyun kurması engelleniyor. Atılan uzun topları da stoperler Edgar İe ve Vitor Hugo rahat şekilde kontrol altına alıyor.



*BİR GÖZLERİ VITOR HUGO'DA



Abdullah Avcı savunmanın liderliğini Vitor Hugo'ya verdi. Partneri Edgar ile bekler Joao Pereira ile Marlon'un bir gözleri hep Hugo'da. Ofsayt çizgisini Brezilyalı stoper belirliyor. Savunma ona göre yerleşiyor.



*SIRA HÜCUMU ONARMAYA GELDİ



Fırtına'yı devraldığı ilk günden bu yana Abdullah Avcı takım savunması üzerinde durdu. Deneyimli çalıştırıcı, hücumdaki çeşitliliği artırmak için de detaylı analizlerini yapıyor. Bunları da takıma ezberletecek.



