Abdullah Avcı, Halil Akbunar'a onay verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü, Süper Lig'de küme düşen Göztepe'nin yıldızıistiyor.Avcı, 28 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti ve takımında görmek istediğini iletti. Tecrübeli sağ kanat da Trabzonspor'a sıcak bakıyor. Asbaşkan Ertuğrul Doğan milli futbolcunun bonservisi için Göztepe ile masaya oturdu. 1.67 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavili yönetim para ve oyuncu takası karşılığında transferi bitirmeye çalışacak.Bu sezon Göztepe ile 33 maça çıkan Halil 5 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.