Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşısında cezasını çeken Abdülkerim Bardakçı, eski takımı Konyaspor karşısında forma şansı bulamadı. Altyapıdan yetişen ve Abdülkerim'in yokluğunda etkili bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki Emin Bayram, bu sezon ikinci kez ilk 11'de şans buldu. Ancak Emin'in bireysel hatalarını dikkate alan teknik heyet, stoperde Abdülkerim'e dönüş yapmaya karar verdi.



Adana Demirspor maçında Nelsson'un yanında Abdülkerim oynayacak.



