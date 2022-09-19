Abdülkerim Bardakcı formayı geri alıyor

Süper Lig'in 7. haftasında eski takımı Konyaspor'a karşı yedek soyunan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayacak.

, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı formayı geri alıyor
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19 Eylül 2022 12:21
Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşısında cezasını çeken Abdülkerim Bardakçı, eski takımı Konyaspor karşısında forma şansı bulamadı. Altyapıdan yetişen ve Abdülkerim'in yokluğunda etkili bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki Emin Bayram, bu sezon ikinci kez ilk 11'de şans buldu. Ancak Emin'in bireysel hatalarını dikkate alan teknik heyet, stoperde Abdülkerim'e dönüş yapmaya karar verdi.

Adana Demirspor maçında Nelsson'un yanında Abdülkerim oynayacak. 

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