Abdulkadir ve Trondsen için Karadeniz kapışması

Abdulkadir Parmak ve Trondsen için Giresunspor'dan resmi hamle geldi. Bu iki isimle bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un da ilgileniyor

Haber; Fanatik
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Abdulkadir ve Trondsen için Karadeniz kapışması
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03 Ocak 2022 13:21
Abdulkadir Parmak ve Trondsen için Giresunspor'dan resmi hamle geldi... Çotanaklar, her iki futbolcuyu da kiralamak adına Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Bu iki isimle bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un da ilgilendiği öğrenildi.

Bordo-Mavililer, sezon başında Diabate ve Flavio'yu kiralık olarak Giresunspor'a gönderirken, her iki futbolcu ligin ilk yarısında Yeşil-Beyazlı takımın kilit isimleri arasında yer almıştı

 


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