Abdülkadir Sünger: "Penaltılarda 'Bana bırakın' dedim!"

Altaş Denizlispor'un kalecisi Abdulkadir Sünger, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; denizlispor.org.tr
Abone Ol
Abdülkadir Sünger: 'Penaltılarda 'Bana bırakın' dedim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 00:23
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı penaltılar sonucunda eleyen Denizlispor'da yaptığı 18 kurtarışla dikkat çeken kaleci Abdulkadir Sünger, karşılaşma sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kaleci, "Çok güzel bir atmosfer oldu. Kazanmamız lazımdı. 6 maçtır yenilgi serimiz vardı. Kupa maçından mutlu dönmek istiyorduk. Allah'a şükürler olsun. İkinci yarı başında hızlı 2 gol yedik. Toparlandık ve 90+6'da attık. Penaltılara gidince 'Penaltılar benim' dedim. Kazandık. Çok mutluyum." dedi.

Penaltılarda takımla konuşmasını anlatan Sünger, "Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum, iyiydim. Aldık dedim. Kim olursa olsun dedim. Penaltıyı bana attırdı hoca. Teşekkür ediyorum. 1 tane de kurtardım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.