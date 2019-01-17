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Abdul Rahman Baba Göztepe'ye transfer oldu!

Son olarak Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe, sol bek transferi için bir hamle de Chelsea'dan yaptı ve Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Abdul Rahman Baba Göztepe'ye transfer oldu!
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17 Ocak 2019 10:26
Son olarak Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe, sol bek transferi için bir hamle de Chelsea'dan yaptı ve Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattı.

Bonservisi Chelsea'de olan ve Schalke 04'te kiralık oynayan Baba'nın transferi için Chelsea ile anlaşmaya varan Göztepe, Ganalı futbolcuyu kısa bir süre içerisinde İzmir'e getirecek

Abdul Rahman Baba'nın transferi için Chelsea ile anlaşan Göztepe, lig başlamadan bir de forvet transferi gerçekleştirmek istiyor.

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