ABD'li boksör, Putin'e seslenip Rus vatandaşlığı istedi

ABD'li boksör Kevin Blue 'Kingpin' Johnson (43) dün Rusya'da yaptığı ve kazandığı maç sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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ABD'li boksör, Putin'e seslenip Rus vatandaşlığı istedi
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01 Nisan 2023 14:33
ABD'li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin 'Kingpin' Johnson, cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e ringden seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada şunları belirtti;

"Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya'nın evim olmasını istiyorum."

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