ABD Açık'ta final heyecanı: Sinner - Fritz

ABD Açık'ta tek erkekler finali, dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 12 numarası Taylor Fritz arasında oynanacak.



İtalyan Jannik Sinner, yarı finalde Jack Draper'i 7-5, 7-6 ve 6-2 ile eleyerek finale yükseldi.



ABD'li Taylor Fritz ise Frances Tiafoe'yu 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 ile eleyerek adını finale yazdırdı.



Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve Eurosport ekranlarından yayımlanacak.





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