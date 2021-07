76ers ve Knicks, Dame'in en "agresif" talipleri!

Philadelphia 76ers ve New York Knicks'in, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ı "agresif bir şekilde takip eden" takımlar arasında oldukları iddia edildi.



Lillard, özellikle Blazers ekibi kadroyu gerçek bir şampiyonluk yarışmacısı haline getirmezse Portland'dan takasını talep edebileceğine dair öne sürülen söylentilere rağmen, resmi olarak takas bloğunda yer almıyor.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre birkaç takım Lillard'ın müsait olup olmadığını soruyor ve bu takımlar arasında Sixers, Knicks, Miami Heat ve Sacramento Kings takas için 'en agresif talipler' arasında yer alıyor:



"Bu yaz döneminde Dame'in takas olmasını çok az takım yöneticisi bekliyor. Ancak birçok ofisten kaynaklar, Heat, Kings, Knicks, Rockets ve Sixers'ın son zamanlarda en agresif talipler olduğunu söylüyorlar."



Portland sonunda Lillard'ı takas etmeye karar verirse, NBA'deki yöneticiler, Blazers'ın Lillard için Brooklyn Nets'in James Harden için Houston Rockets'a gönderdiğine benzer bir karşılık almasını bekliyorlar. Lillard'ın sözleşmesinde dört yılı ve toplam 176 milyon dolar daha alacağı bulunuyor.



Geride bıraktığımız sezonda Blazers, Jamal Murray ve Will Barton'ın oynamadığı ve yetersiz adamla parkeye çıkan Denver Nuggets'a düşerek, yılı bir başka erken playoff çıkışıyla tamamlamıştı.