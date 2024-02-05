Haber Tarihi: 05 Şubat 2024 13:09 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 13:09

6 Şubat depremi saat kaçta oldu? Maraş depremi saat kaçta oldu?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Milyonlar tek yürek oldu. Türkiye, depremin ardından yaralarını sarmak için çalışmalar bir şekilde sürdürülüyor. Peki, 6 Şubat depremi saat kaçta oldu? Maraş depremi saat kaçta oldu?

6 Şubat depremi saat kaçta oldu? Maraş depremi saat kaçta oldu?
Abone Ol
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU? 

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin saatleri şu şekildedir:

İlk deprem: 04:17

İkinci deprem: 13:24

İlk deprem 7.7, ikinci deprem ise 7.6 büyüklüğündeydi. Bu depremler 11 ili etkiledi ve büyük yıkıma neden oldu.

6 ŞUBAT DEPREMİ NEDENİYLE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Şubat depremi nedeniyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.



6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ

6 Şubat 2023 günü meydana gelen Maraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem 65 saniye sürdü, Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 45 saniye sürdü.

BÖLGEDE BİR YILDA 45 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Maraş merkezli depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Geride kalan sürede bölge depremle yaşamaya devam etti.

Kandilli tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti.

ÖLÜME NEDEN OLAN 1759 BİNANIN 975'İ RUHSATSIZ ÇIKTI

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalara ilişkin bilgi verdi. Çelikkol, "Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir.

Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir" dedi.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

8. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak? 2024 af çıkacak mı? Resmi Gazete kararları Gündem 8. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak? 2024 af çıkacak mı? Resmi Gazete kararları
Balıkesirspor çıkışa geçti! Spor Toto 3. Lig Balıkesirspor çıkışa geçti!
Beşiktaş'ta yeni rota: Marko Grujic Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni rota: Marko Grujic
Fernando Santos'tan galibiyeti getiren dokunuş Beşiktaş Fernando Santos'tan galibiyeti getiren dokunuş
Karşıyaka'ya İlker Ergüllü'den prim dopingi Futbol Karşıyaka'ya İlker Ergüllü'den prim dopingi
Manisa FK, play-off umutlarını tüketti! Spor Toto 1. Lig Manisa FK, play-off umutlarını tüketti!
Bucaspor, ikinci yarıda düşüşe geçti Spor Toto 2. Lig Bucaspor, ikinci yarıda düşüşe geçti
Altınordu, 4 hafta sonra kazandı ve nefes aldı Spor Toto 2. Lig Altınordu, 4 hafta sonra kazandı ve nefes aldı
Göztepe, transfere devam ediyor Spor Toto 1. Lig Göztepe, transfere devam ediyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Leo Dubois, Galatasaray'a dönebilir!
2
Küme düşme korkusu, ara transferde en çok parayı harcattı
3
İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!
4
Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor!
5
Galatasaray, Vinicius'u açıkladı!
6
Pep Guardiola'dan Real Madrid'e gönderme!
7
Kerem Aktürkoğlu için olay sözler: "Bu yolun sonu ayrılık"

SON HABERLER

yukarı ok