6 Aylık Enflasyon Oranı Farkı 2023: Emekli ve Memur Zammı

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Haziran ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler "6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, Haziran 2023 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile ilgili detaylar...Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak.Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.Haziran ayı tüketici enflasyonu yıllık 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 19,77 oldu.Bu oranla birlikte memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam ise yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.Memurlar enflasyon farkına ek olarak hükümetin yapması gereken maaş zammını bekliyor. Buna göre, yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilecek. Diğer memurlar içinse unvan ve derece gibi kriterlere göre kademeli artış yapılacak.En düşük memur maaşı yılın ilk yarısında 12 bin 632 lira seviyesindeydi. Enflasyon farkıyla birlikte bu rakamın 13 bin 927 olması bekleniyordu.Ancak yeni düzenleme ile birlikte bu rakam 22 bin TL'ye çıkacak.Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, 2023'ün ocak ve haziran aylarındaki TÜFE'nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak.2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 19,73 oranında zam yapıldığında kök aylık 7 bin 295 TL'ye yükseleceği için temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.