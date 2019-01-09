  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

450 bin yattı tehlike geçti; Quaresma...

Quaresma'nın 'Benim haberim yok' dediği 450 bin euroluk ihtarname tutarı Beşiktaş yönetimi tarafından yatırıldı. Portekizli yıldızın bonservissiz ayrılma şansı kalmadı. Ancak yönetim, oyuncuya gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Kaynak: Akşam
450 bin yattı tehlike geçti; Quaresma...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 09:41
Belek kampı öncesi Beşiktaş'ta yaşanan Quaresma krizinin perde arkası ortaya çıkmaya başladı. Yönetimin kendisini kadro dışı bıraktığı dönemde Dubai'de tatilde olan Quaresma, dönüşte gelişmeleri havalimanında öğrendi.

Kadro dışı kaldığını öğrenince ilk şoku yaşayan Quaresma, "İyi yapmışlar. Beni isteyenler var zaten. Ben de teklifleri değerlendiririm" tepkisini gösterdi. Ancak kendisinden habersiz temsilcisinin 450 bin euroluk gecikmiş alacağı için TFF'ye başvurduğunu ve yönetimin bu nedenle kadro dışı kararı aldığını öğrenince çok sinirlendi. Temsilcisini arayıp, rahatsızlığını iletse de avukatı ihtarnameyi geri almadı. Ancak Beşiktaş oyuncunun bu iyi niyetini görünce yumuşadı. Şenol Güneş'in de talebiyle kadro dışı kararı kaldırıldı.



KATAR VE ABD'YE GİDEBİLİR

Beşiktaş yönetimi oyununun serbest kalmaması için de önlem aldı. Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla İtalya seyahatinden önce Quaresma'nın 450 bin euroluk gecikmiş alacağı hesabına yatırıldı. Böylece oyuncunun bonservissiz serbest kalma olasılığı ortadan kalktı. Ancak Beşiktaş yönetimi ona gelen teklifleri değerlendiriyor.

Katar, ABD ve Portekiz'den transfer teklifleri alan Quaresma konusunda karar kamp dönüşü verilecek. Beşiktaş yönetimi sezon başında Katar'dan gelen 5 milyon euroluk teklifi, oyuncunun da karşı çıkması nedeniyle mecburen geri çevirmişti. Ancak şimdi bu miktarda bir teklif gelmesi halinde kabul edileceği belirtiliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için