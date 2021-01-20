4 Eylül Stadyumu, Fenerbahçe maçına hazır

Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndan fotoğraflar geldi.

Haber; AA
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4 Eylül Stadyumu, Fenerbahçe maçına hazır
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20 Ocak 2021 15:55
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışına rağmen alttan ısınma sistemiyle karşılaşmaya hazır hale getirildi. 

Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın yapılacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı. 

Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada güneş görmeyen bazı bölgelerin kırağı ile kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.









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