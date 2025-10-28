Haber Tarihi: 28 Ekim 2025 17:47 -
Güncelleme Tarihi:
28 Ekim 2025 17:47
29 Ekim yarın okullar tatil mi? Üniversiteler tatil mi? 2025
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 102. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. Peki, 28 Ekim tatil mi, okullar yarım gün mü olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi.
28 Ekim salı günü okulların tatil olup olmadığı konusu, öğrenci ve veliler tarafından sıkça merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumlarının büyük kısmı kapalı olacakken; hastaneler ve emniyet gibi kritik kurumlar hizmet vermeye devam edecek. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı, yoksa tatil mi? İşte konuya dair detaylı bilgiler:
28 Ekim Tatil Mi? Okullar Yarım Gün Mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde düzenlenecek etkinlik, konser, yürüyüş vb. kutlanacak. Okullarda ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yapan törenler düzenlenecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Öğle tatili genellikle okullarda saat 13.00'dan itibaren başlıyor.
