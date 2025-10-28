29 Ekim yarın okullar tatil mi? Üniversiteler tatil mi? 2025

28 Ekim salı günü okulların tatil olup olmadığı konusu, öğrenci ve veliler tarafından sıkça merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumlarının büyük kısmı kapalı olacakken; hastaneler ve emniyet gibi kritik kurumlar hizmet vermeye devam edecek. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı, yoksa tatil mi? İşte konuya dair detaylı bilgiler:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde düzenlenecek etkinlik, konser, yürüyüş vb. kutlanacak. Okullarda ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemine vurgu yapan törenler düzenlenecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Öğle tatili genellikle okullarda saat 13.00'dan itibaren başlıyor.