Haber Tarihi: 28 Ekim 2025 13:11 - Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 16:48

29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2025?

Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12,2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödemesi 11 Kasım'da başladı. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. Peki, 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2025? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?

29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2025?
Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için tarih netleşti. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla milyonlarca emekli 5000 TL ikramiye alacak. Emekli ikramiyesi çalışan emeklilere verilmezken, dul ve yetim maaşı alanlar kısmi olarak yatırılacak.
29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödemesine 11 Kasım Cumartesi başladı.

Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım günü yattı; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.

5000TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emekli ikramiyesi uygulamasının sadece emeklilere verileceğini duyurdu. Erdoğan, çalışmaya devam eden emeklilerin bu uygulamadan yararlanamayacağını söyledi.

Erdoğan, "Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.


