29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2025?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için tarih netleşti. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla milyonlarca emekli 5000 TL ikramiye alacak. Emekli ikramiyesi çalışan emeklilere verilmezken, dul ve yetim maaşı alanlar kısmi olarak yatırılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödemesine 11 Kasım Cumartesi başladı.Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım günü yattı; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emekli ikramiyesi uygulamasının sadece emeklilere verileceğini duyurdu. Erdoğan, çalışmaya devam eden emeklilerin bu uygulamadan yararlanamayacağını söyledi.Erdoğan, "Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.