27 Mayıs: Yarın İstanbul'da metrolar kapalı mı, grevde mi?

Yarın metrolar çalışıyor mu sorusu binlerce İstanbullu tarafından merak ediliyor. İstanbul'da toplu ulaşımın belkemiği olan metro hatlarının 27 Mayıs 2025 tarihinde grev nedeniyle durma ihtimali, milyonlarca İstanbulluyu endişelendirmişti. 27 Mayıs metrolar kapalı mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Metro İstanbul ile Demiryol-İş Sendikası arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev kararı, şehirde ulaşım kaosuna yol açma tehdidi yaratmıştı. Ancak gelen son bilgiye göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Peki, 27 Mayıs'ta İstanbul metroları çalışıyor mu, yoksa kapalı mı olacak?

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri olan metro hatları, günlük yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet veriyor. Ancak Metro İstanbul işçileri, 14 Kasım 2024 tarihinde başlayan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işverenin sunduğu tekliflerin beklentilerinin çok altında kalması nedeniyle grev kararı almıştı. Demiryol-İş Sendikası, işçilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini, vergi dilimi kayıplarının telafi edilmediğini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyordu. 24 Nisan 2025'te resmi olarak grev süreci başlatılmış ve 27 Mayıs 2025 tarihi grev günü olarak belirlenmişti. Bu durum, İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaş için ciddi bir ulaşım krizi riski yaratmıştı.

Grev kararının duyurulmasıyla birlikte, İstanbullular alternatif ulaşım planları yapmaya başlamıştı. Özellikle metrobüs, tramvay ve vapur hatlarında yoğunluk artışı beklenirken, İBB yönetimi ve Metro İstanbul, krizi çözmek için yoğun görüşmelere devam etti. 25 Mayıs 2025 tarihinde, Metro İstanbul ile Demiryol-İş Sendikası arasında yapılan son toplantıda uzlaşma sağlandı. Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Soy, "Çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Hem çalışan haklarını koruduk hem de İstanbul halkına kesintisiz hizmet sunma sorumluluğumuzu sürdürdük," diyerek anlaşmanın detaylarını paylaştı. Anlaşma, işçilerin maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler içeriyor ve grev kararının iptal edilmesiyle sonuçlandı.

27 Mayıs'ta İstanbul'daki metrolar çalışacak ve hizmete devam edecek. Grev kararının iptal edilmesiyle, 27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'daki metro hatlarının normal sefer düzeninde çalışacağı kesinleşti. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi ve M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey gibi yoğun kullanılan metro hatları, planlandığı gibi hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, Metro İstanbul'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyurular, seferlerin aksamayacağını doğruladı.