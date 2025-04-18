23 Nisan kargolar açık mı, tatil mi, kapalı mı? 2025

23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargo dağıtımı ve teslimatı yapılabiliyor mu? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 23 Nisan Salı günü resmi tatil olarak kutlanacak ve birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 22 Nisan salı ve 23 Nisan çarşamba günü kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.

Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.



23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.



23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.



Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.





