Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 13:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 13:30

23 Nisan bankalar tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? 2025

23 Nisan 2025 tarihinde bankaların açık olup olmadığı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 23 Nisan'ın Çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı tatil durumu merak ediliyor. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da EFT yapılır mı?

23 Nisan bankalar tatil mi, açık mı, çalışıyor mu? 2025
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23 Nisan'da bankalar açık mı? sorusunun cevabı bireyler tarafından merak ediliyor. Diğer taraftan 23 Nisan tarihinde EFT olup olmayacağı merak konusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken resmi tatil ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 23 Nisan' bankalar kapalı mı? 23 Nisan'da EFT yapılır mı?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.

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