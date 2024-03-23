Haber Tarihi: 23 Mart 2024 15:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 15:58

2030 yılında ramazan 2 kere mi olacak? İşte sebebi

2030 yılında ramazan 2 kere mi olacak sorusu, gündeme gelen son detaylar üzerine merak konusu oldu. Suudi astronom Dr. Halid ez-Zakak, 2030 yılında ramazan ayının iki kez geldiğini ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların 2030'da iki kez ramazan orucu tutacağını bildirdi. İşte, 2030 yılında ramazan 2 kere olacak iddialarına yönelik detaylar

2030 yılında ramazan 2 kere mi olacak? İşte sebebi
Abone Ol
Dr. Zakak, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, "2030'da bir yılda iki ramazan orucu tutacağız ve bu Hicri değil miladi yılda oluyor. Bu durum 1965 ve 1997'de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030'da olacak ve 2063'te tekrar edecek" dedi.


Videoda ayrıca, "Hicri 1451'de ramazan ayı 5 Ocak 2030'da, Hicri 1452 yılında ise 26 Aralık 2030'da başlayacak. Yani 2030 yılında 30 günü 1451 yılına, 6 günü ise 1452 yılına ait olmak üzere 36 gün oruç tutacağız" ifadelerini kullandı.


2030 yılında 2 kere Ramazan olacak. 11 ayın sultanı her sene 11 gün geriye gittiği için 2030 yılında ilk Ramazan Ayı 5 Ocak'a ikincisi ise 26 Aralık'a denk geliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Almanya, Fransa'da yeni jenerasyonla kazandı Dünya Futbolu Almanya, Fransa'da yeni jenerasyonla kazandı
Danimarka evinde beraberliğe razı oldu Dünya Futbolu Danimarka evinde beraberliğe razı oldu
Endrick attı Brezilya deplasmanda kazandı Dünya Futbolu Endrick attı Brezilya deplasmanda kazandı
U-19 Milli Takımı finallere kaldı Milli Takım U-19 Milli Takımı finallere kaldı
Belçika deplasmanda berabere kaldı Dünya Futbolu Belçika deplasmanda berabere kaldı
Joan Laporta: 'Yamal için 200 milyon reddettik' Barcelona Joan Laporta: "Yamal için 200 milyon reddettik"
Alaattin Yavuz Güneş: 'Ali Koç yalnız kalmayacak' Fenerbahçe Alaattin Yavuz Güneş: "Ali Koç yalnız kalmayacak"
Sporting Lizbon'da Gyökeres planı: Ioannidis Panathinaikos Sporting Lizbon'da Gyökeres planı: Ioannidis
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi Beşiktaş Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi!
2
Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni kontrat
3
Kim Min Jae yeniden Serie A yolcusu
4
TFF'den Süper Kupa açıklaması!
5
Galatasaray'da Hakim Ziyech için tek şart var
6
Fenerbahçe'de tüm eski başkanlarla kritik görüşme!
7
Fenerbahçe'den açıklama: "Biz onlara büyük geliriz, bizi yiyemezler"

SON HABERLER

yukarı ok