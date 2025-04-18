



Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.



Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.



Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.



ALAN ATAMA KONTENJANI Adalet 1 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 Almanca 23 Arapça 51 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3 Beden Eğitimi 190 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64 Bilişim Teknolojileri 95 Biyoloji 27 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7 Coğrafya 32 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5 Denizcilik / Gemi Makineleri 6 Denizcilik / Gemi Yönetimi 3 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19 El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22 Farsça 1 Felsefe 41 Fen Bilimleri 307 Fizik 61 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 Gıda Teknolojisi 5 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 27 Görsel Sanatlar 178 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3 İlköğretim Matematik 162 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47 İngilizce 757 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6 Kimya / Kimya Teknolojisi 49 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 11 Kuyumculuk Teknolojisi 13 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29 Makine Teknolojisi / Makine Teknolojisi 1 Matematik 117 Metal Teknolojisi 20 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18 Motorlu Araçlar Teknolojisi 51 Muhasebe ve Finansman 1 Müzik 190 Okul Öncesi 1321 Özel Eğitim 3087 Pazarlama ve Perakende 7 Plastik Teknolojisi 1 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1 Rehberlik 377 Rusça 9 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58 Sağlık Bilgisi 15 Seramik ve Cam Teknolojisi 2 Sınıf Öğretmenliği 4378 Sosyal Bilgiler 387 Tarım Teknolojileri/Tarım 1 Tarih 28 Teknoloji ve Tasarım 41 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14 Tiyatro 2 Türk Dili ve Edebiyatı 29 Türkçe 623 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmanci) 5 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18 Yiyecek İçecek Hizmetleri 119



15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi verdi. 2025 yılı içerisinde 25 bin öğretmen ataması yapacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi. Bu gelişme sonrasında 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı merak edilmeye başlandı. MEB tarafından Çarşamba günü atama takviminin detayları açıklandı. Bugün 15 bin öğretmen alımı için kadro ve branş dağılımı detayları belli olacak.