Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 19:18 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 19:18

2025 MEB öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı | 15 bin öğretmen kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? 2025 MEB 25 bin öğretmen atama takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 25 bin öğretmen atama müjdesinin ardından MEB'den beklenen atama takvimi açıklaması geldi. 25 bin öğretmen atamasına ilişkin yapılan açıklamada 15 bin öğretmen 2024 KPSS puanına göre alınacak. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan AGS sınavının ardından kalan 10 bin öğretmen için atama takvimi kadro ve branş dağılımına ilişkin duyuru MEB tarafından yayınlanacak. Peki 15 bin öğretmen kadro ve branş dağılımı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 MEB öğretmen atamaları branş dağılımı açıklandı | 15 bin öğretmen kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? 2025 MEB 25 bin öğretmen atama takvimi
Abone Ol
25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi verdi. 2025 yılı içerisinde 25 bin öğretmen ataması yapacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi. Bu gelişme sonrasında 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı merak edilmeye başlandı. MEB tarafından Çarşamba günü atama takviminin detayları açıklandı. Bugün 15 bin öğretmen alımı için kadro ve branş dağılımı detayları belli olacak.


MEB 25 BİN ÖĞRETMEN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

ALAN ATAMA KONTENJANI
Adalet 1
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
Almanca 23
Arapça 51
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3
Beden Eğitimi 190
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64
Bilişim Teknolojileri 95
Biyoloji 27
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7
Coğrafya 32
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5
Denizcilik / Gemi Makineleri 6
Denizcilik / Gemi Yönetimi 3
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19
El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22
Farsça 1
Felsefe 41
Fen Bilimleri 307
Fizik 61
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
Gıda Teknolojisi 5
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 27
Görsel Sanatlar 178
Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3
İlköğretim Matematik 162
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47
İngilizce 757
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 6
Kimya / Kimya Teknolojisi 49
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 11
Kuyumculuk Teknolojisi 13
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29
Makine Teknolojisi / Makine Teknolojisi 1
Matematik 117
Metal Teknolojisi 20
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18
Motorlu Araçlar Teknolojisi 51
Muhasebe ve Finansman 1
Müzik 190
Okul Öncesi 1321
Özel Eğitim 3087
Pazarlama ve Perakende 7
Plastik Teknolojisi 1
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1
Rehberlik 377
Rusça 9
Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58
Sağlık Bilgisi 15
Seramik ve Cam Teknolojisi 2
Sınıf Öğretmenliği 4378
Sosyal Bilgiler 387
Tarım Teknolojileri/Tarım 1
Tarih 28
Teknoloji ve Tasarım 41
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14
Tiyatro 2
Türk Dili ve Edebiyatı 29
Türkçe 623
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmanci) 5
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18
Yiyecek İçecek Hizmetleri 119
   



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber! Bayern Münih Bayern Münih'e Goretzka'dan kötü haber!
Adanaspor'da teknik ekipten ayrılık! Spor Toto 1. Lig Adanaspor'da teknik ekipten ayrılık!
Okan Buruk: 'Sadece Fenerbahçe maçında oldu' Galatasaray Okan Buruk: "Sadece Fenerbahçe maçında oldu"
Beşiktaş'tan seçim açıklaması! Beşiktaş Beşiktaş'tan seçim açıklaması!
Galatasaray - Bodrum Canlı İzle (Şifresiz ve Ücretsiz İzle) Gündem Galatasaray - Bodrum Canlı İzle (Şifresiz ve Ücretsiz İzle)
Galatasaray Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz Gündem Galatasaray Bodrumspor maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray Bodrumspor maçı HD izle canlı, GS Bodrum Canlı bein sports linki Gündem Galatasaray Bodrumspor maçı HD izle canlı, GS Bodrum Canlı bein sports linki
GALATASARAY BODRUMSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS Bodrum) Gündem GALATASARAY BODRUMSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS Bodrum)
Galatasaray Bodrumspor ücretsiz izle | Galatasaray Bodrumspor maçı canlı yayın linki Gündem Galatasaray Bodrumspor ücretsiz izle | Galatasaray Bodrumspor maçı canlı yayın linki
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İrfan Can'a Trabzonspor kancası!
2
Arda Güler için dev takas!
3
Galatasaray - Bodrum FK: 11'ler
4
Okan Buruk'tan Bodrum FK uyarısı: "Biz kazanalım, onlar düşünsün"
5
Tarihi maçta Manchester United, Lyon'u yıkarak yarı finale yükseldi!
6
Galatasaray ile anılan Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu!
7
Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!

SON HABERLER