2024 MSÜ Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı Mı? | MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF indir

MSÜ soru ve cevapları, askeri okullar sınavına girenlerin gündeminde. MSÜ sınavı 3 Mart tarihinde yapılacak. 2024 MSÜ sınavı 3 Mart tarihinde 10:15'de başlayacak ve 13:00'te bitecek. Peki MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF tamamı indir



MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



3 Mart'ta gerçekleşecek MSÜ 2024 sınavının tamamlanmasının ardından aynı gün MSÜ cevap anahtarı ve soru kitapçığının erişime açılması bekleniyor. MSÜ soru ve cevapları ÖSYM adresinden duyuruluyla PDF olarak görüntülenebilecek.



MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.



MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının sınavdan sonra kısa bir süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.



2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 yılı MSÜ sınavının sonuçları ise yine ÖSYM tarafından 28 Mart günü erişime açılacak.



2024-MSÜ'ye başvurup aynı zamanda diğer(Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) sınavlara girebilir miyim?

2024-MSÜ'ye başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.



Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir?

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ'ye başvurabilir.



Milli Savunma Üniversitesi'nde okuyabilmek için YKS-TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKSTYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur.



2024-MSÜ ''Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına'' hangi illerde katılabilirim?

Adaylar sınav merkezi tercihi olarak kendi adres ilini tercih edebileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunamayacaklardır



Harp Okulu ve/veya Asb.MYO Seçim aşamalarına katılarak bu aşamaların herhangi birinden Elenmek/Ayrılmak diğer Yükseköğretim Kurumlarına başvurmaya engel oluşturur mu?

Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.



MSÜ'ne çağrı ve kesin kayıt işlemleri için ŞehitGazi Çocuklarına özel bir kontenjan ayrılır mı?

Şehit ve gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak;



2024-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının"



%90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS TYT'den, Harp Okulları için 2024 YKS Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.



Kılavuzda belirtilen tarihlerde tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına Çağrılırlar mı?

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.



Vücudunda dövme veya yara izi olan kişiler Askeri Öğrenci olabilir mi?

Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin tatuaj ve yara izi ile ilgili bölümünü inceleyiniz.



Daha önce Askeri Okullardan çıkan/çıkarılan veya sivil okullardan çıkarılan öğrenciler MSÜ'de okuyabilir mi?

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak» ifadesi yer almaktadır.



03 Mart 2024 Tarihinde yapılacak olan 2024-MSÜ Sınavının puanları yerleştirme işlemlerinde kullanılacak mı?

2024-MSÜ Sınavı Puanları yalnızca adayların seçim aşamalarına (Mülakat, FYT) çağrı işlemlerinde kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde YKS puanı dikkate alınacaktır.



Okul disiplin cezaları MSÜ'de okumaya engel teşkil eder mi?

Giriş koşullarına engel teşkil eden okuldan çıkarılma cezaları hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ'de okumaya engel teşkil etmez.



Aday Yerleştirme İşlemlerinde kullanılan 2024- YKS puan türlerine Ortaöğretim Başarı Puanı eklenecek midir?

Aday yerleştirme işlemlerinde 2024-YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.







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