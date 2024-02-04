2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? Miraç Kandili nedir, önemi nedir?
Haber Tarihi: 04 Şubat 2024 13:26 -
Güncelleme Tarihi:
04 Şubat 2024 13:26
2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? Miraç Kandili nedir, önemi nedir?
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir, oruç tutulur mu soruları 2024 Diyanet kandil günleri takvimi ile yanıt buldu. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bu yıl yine bol ibadet ve dualarla ihya edilecek. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, namazlar, dualar, zikirler ve tesbihleri sizler için derledik. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir, oruç tutulur mu? İşte detaylar...
2024 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Bu yıl yine yüz binlerce Müslüman bu özel gece ellerini Allah'a açarak bol bol dua edecek ve dini vazifelerini gerçekleştirecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, üç ayların en önemli günleri arasında yer alıyor. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?
2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2024 yılı Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı dini günler takvimine göre:
Regaip Kandili: 11 Ocak Perşembe
Miraç Kandili: 6 Şubat Salı
Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart Salı
Ramazan Bayramı: 11-12 Nisan Perşembe-Cuma
Kurban Bayramı: 2-5 Temmuz Salı-Cuma
Miraç Kandili'nin fazileti:
Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'a dua ve ibadet için çok faziletli bir gecedir.
Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler:
Namaz kılmak
Kuran okumak
Dua etmek
Tefekkür etmek
Sadaka vermek
Oruç tutmak
Miraç Kandili Nedir?
Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu olay, Hicretin 621. yılında Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşti.
Miraç Kandili, İslam alemi için önemli bir gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.
Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:
"Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî) "Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)
Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.
Miraç Kandili'nin önemi:
Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.
Miraç Kandili'ni kutlarken:
Birbirimizi tebrik etmek
Yardımlaşmak ve dayanışmak
Mübarek gecenin faziletini anlatan sohbetler yapmak
Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.