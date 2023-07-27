Haber Tarihi: 27 Temmuz 2023 12:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 12:26

2024 enflasyon tahmini beklentisi: ENAG, TCMB enflasyon oranı

2024 enflasyon tahmini beklentisi belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı.

2024 enflasyon tahmini beklentisi: ENAG, TCMB enflasyon oranı
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı toplantı başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı.

2024 enflasyon tahmini beklentisi: ENAG, TCMB enflasyon oranı

Erkan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 58'e yükseltildiğini duyurdu. Ocak ve mayıs aylarında açıklanan raporlara göreyse MB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3'tü.
MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de değiştirdi.

Yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33'e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15'e yükseltildi.

12 yıldır tutturulamıyor
MB'nin 2022'de yayımladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2'ydi ancak sene, yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.

MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010'da tutturmuştu.

Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021'de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4'e çıkarmıştı.

Erdoğan'ın hesabı da farklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'sa 12 Aralık'ta "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" demişti.

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