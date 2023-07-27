2024 enflasyon tahmini beklentisi: ENAG, TCMB enflasyon oranı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı toplantı başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı.Erkan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 58'e yükseltildiğini duyurdu. Ocak ve mayıs aylarında açıklanan raporlara göreyse MB'nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3'tü.Yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33'e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15'e yükseltildi.12 yıldır tutturulamıyorMB'nin 2022'de yayımladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2'ydi ancak sene, yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021'de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4'e çıkarmıştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'sa 12 Aralık'ta "Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" demişti.