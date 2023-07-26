Haber Tarihi: 26 Temmuz 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 15:52

2023 KPSS TERCİH SONUÇLARI || KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklama heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar merkezi atama için tercih işlemlerini ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 6-13 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebiliyor. Peki KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler...

2023 KPSS TERCİH SONUÇLARI || KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı
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KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Peki KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile açıklandı. Yapılan duyuruda, "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

KPSS 2023/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ATAMA İŞLEMİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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