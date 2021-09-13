2021 EuroVolley'de çeyrek finalistler belli oldu

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek veda ettiği turnuvada, bugün 4 karşılaşma yapıldı.



Rusya, Polonya, Hollanda ve Sırbistan'ın ardından bugünkü son 16 turu maçlarında rakiplerini mağlup eden İtalya, Almanya, Slovenya ve Çekya, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.



Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



İtalya-Letonya: 3-0



Almanya-Bulgaristan: 3-1



Slovenya-Hırvatistan: 3-1



Fransa-Çekya: 0-3



Çeyrek final eşleşmeleri



Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yapacağı çeyrek final etabında eşleşmeler ve program şöyle:



14 Eylül Salı:



Hollanda-Sırbistan



Polonya-Rusya



15 Eylül Çarşamba:



İtalya-Almanya



Slovenya-Çekya







