2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nın kasım ayına ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
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01 Mayıs 2020 22:50
İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nın kasım ayına ertelendiği açıklandı.

Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021'in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı kaydedildi.

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