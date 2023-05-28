2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 28 Mayıs 2023 | Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe secim sonucu

2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 28 Mayıs 2023





ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile seçimden çekildiğini açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin alacağı oy oranı seçimin ikinci tura kalıp kalmamasında etkili olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecan dorukta! Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy vereceği tarihi seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs 2023'te 08:00'da başlayan oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra seçim sonuçları canlı olarak sabah.com.tr'de yer alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.