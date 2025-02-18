19 Şubat: Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul Valiliği henüz İstanbul okullar tatil mi sorusuna yanıt vermedi. Resmi açıklama yapılmadığı için, mevcut durum itibarıyla okulların açık kalıp kalmayacağı konusunda net bilgi bulunmuyor. Ancak, artan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle, bazı yetkililerin kar tatili kararı alabileceği yönündeki beklentileri devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını anlık hava durumu ve resmi duyurular üzerinden takip ediyor.

İstanbul'da 19 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmadığına dair İstanbul Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Özellikle sıcaklık 12 derece birden düşerek yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi tahmin ediliyor.

Hafta boyunca İstanbul'da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 0-3 derece arasında seyredecek, bu da kar yağışının şiddetini artırabilir. Kar yağışının 19 Şubat Çarşamba günü başlayıp 21-22 Şubat tarihlerinde kuvvetleneceği öngörülüyor.