16 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak kar tatili olan iller merak ediliyor. Pazar gününde lodos ve sağanak yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar sabah saatlerinde de etkisi arttırmayı sürdürüyor.



OKULLAR TATİL Mİ?



Yurdun büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması ve kar yağışının başlaması ile kar tatili beklentisi de arttı. Ülkemizin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeyi başladı. 15 Ocak yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.



2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



1 Ocak 2024 Yılbaşı



9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)



10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün



11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün



12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün



23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)



16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün



17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün



18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün



19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün



15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı



29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı

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