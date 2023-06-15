Chef's Çelik Satır 119 TL, Dolma Kapağı 26,50 TL, Çekirdek Çıkarıcı 12,50 TL, Luminarc Dikdörtgen Fırın Kabı 89 TL, Colorina Tatlı Tabağı 99 TL, Saban Taşıma Sepeti 99 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 125 TL, Buz Aküsü 9,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

Tava 169 TL, Wok Tava 249 TL, Berlin Düdüklü Tencere Seti 469 TL, Berlin Karnıyarık Tencere 399 TL, Paşabahçe İnivation Oval Kase 29,50 TL, Dantel Çay Bardağı 79 TL, Metal Desenli Tepsi 32,50 TL, Lav Bloom Sürahi 44,50 TL, Lav Alında Kase 10 TL, Kum Saati Turşuluk-Zeytinlik 22,50 TL fiyattan yer alıyor.

BİM 15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! 14 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 15 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 29 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 14 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 15 Haziran Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 15 Haziran 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 6 haziran 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 5 Haziran 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Elektrikli Ev ürünleri, Elektrikli Scooter, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Babalar Gününe özel hediyelik ürünler, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de indirim fırsatlarında neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...BİM 16 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; TCL 58P633 58 İnç Uydu Alıcılı Google TV 12599 TL, HouSmart Akıllı Tartı 189 TL, Çok fonksiyonel özelliklere sahip olan Polosmart Pssw06 Akıllı Saat 279 TL, Polosamart Akım Korulamlı USB 3'lü Priz 139 TL, Polosmart Bluetooth Hoparlör 249 TL, Phılıps 10.000 Mah Powerbank 259 TL'den yer alıyor.BİM'de bu hafta; Değiştireilebilir batarya, dikey ve el süpürgesi olarak kullanma imkanı sunan Fakir Şarjlı 2İn1 İnovax Dik Süpürge 5999 TL, Braun Blender Seti 1149 TL, Otomatik kapanma ve hızlı pişirme özellikleriyle Kumtel 8.5 Litre XXL Fastfryer 2499 TL, Airfryer Cam Yağ Spreyi 59,90 TL, QU Saç Kurutma Makinesi 239 TL'den Bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.BİM'de çok amaçlı ev eşyaları kapsamında; Renkli Saksı 1.4 Litre 9,50 TL, Renkli Saksı 2.4 Litre 12,50 TL, Renkli Saksı 4.2 Litre 19,50 TL, Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası 139 TL, Tasarruflu Musluk Başlığı 39 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.BİM'de bu cuma BABALAR GÜNÜ için özel hazırlanmış ürünlerin başında; 459 TL fiyatıyla CASIO Erkek Kol Saati, 89 TL fiyatıyla Ayarlı omuz askısı ve 3 gözlü Erkek Çanta, Kalanchoe Saklı Bahçe 89,50 TL, Deri Erkek Kemer 89 TL fiyattan satılacak.BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 16 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Chef's Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 34,50 TL, Chef's Et Dövme Demiri 89 TL, Chef's Şef Bıçağı 49 TL, Chef's Masat 44,50 TL,BİM'de mutfak ürünlerin devamında; Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 189 TL, Bonera Çelik Tencere Seti 1249 TL, Yanmaz ve yapışmaz 3 kat iç ve dış yüzey kaplaması, alüminyum döküm Cem Pankek Tavası 139 TL, Kare Grill Tava 219 TL,BİM 16 Haziran Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise ev tekstili oluyor. Çift Kişilik Sıvı Geçrimez Fitted Alez 155 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçrimez Fitted Alez 115 TL, Sııvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL olarak satılacak.Giyim ürünlerinde ise; Erkek Çocuk Şortlu Takım 99 TL, Kız Çocuk Şortlu Takım 99 TL, Kadın Kapri Pijama Takımı 139 TL, Kığılı Dynamic Erkek Polo Yaka Tişört 169 TL, Bermuda Erkek Pijama Takımı 159 TL, Bisiklet Yaka Erkek Pike Tişört 79 TL, Hambez Erkek Pantolon 105 TL, Esem Erkek Sandalet 159 TL, Komfort Erkek Ayakkabı 199 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Aksesuarlı Bebek 249 TL, Helikopter 39,90 TL, Uçaklar ve Pisti 59,50 TL, Desenli Piknik Çantası 47,50 TL, Harfiyat Araçları 49,50 TL, Lisanlı Frizbi 22,50 TL, Oyun Yol Bandı 59 TL, Oyuncak Hayvanlar 39,50 TL, Oyun Jeli 17,50 TL, Mutfak Seti 2 Katlı 59 TL, Lunanın Market Seti 79 TL, Blok Seti 69 TL, Hikaye Kitapları 37,50 TL, Karma Boyama ve Aktivite Kitapları 6,50 TL olacak.BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında Mimilos Katlanır Masa 279 TL, Alüminyum iskelet ve taşıma çantalı Katlanabilir Ahşap Kamp Masası 429 TL, Katlanır Kamp Taburesi 49 TL olarak satışa sunulacak.BİM'de ayrıca Kurban Bayramı için hazırlanmış olan çikolata ve şeker çeşitleri de 13 Haziran itibariyle reyonlarda yerini aldı.